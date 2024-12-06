Какие банки самые популярные среди украинцев
Сейчас самым популярным банком в Украине для создания сбережений является Приватбанк. Именно в нем 24,1 миллиона вкладчиков хранят почти 501,7 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Также популярными среди украинцев являются:
- Ощадбанк – 13 миллионов вкладчиков держит вклады в размере 206,8 миллиарда гривен;
- Универсал Банк – 8,9 миллиона вкладчиков – вклады в размере 98,6 миллиарда гривен;
- Райффайзен Банк – 3,3 миллиона вкладчиков – 76,6 миллиарда гривен;
- УкрСиббанк – 2,4 миллиона вкладчиков – 60,5 миллиарда гривен;
- ПУМБ – 3,2 миллиона вкладчиков – 58,1 миллиарда гривен.
Обратите внимание! Украинцы чаще всего откладывают в национальной валюте – 59,1 миллиона вкладов на 477 миллиардов гривен. В валюте было сформировано лишь 10,3 миллиона вкладов на сумму – 472 миллиарда гривен.