Які банки найпопулярніші серед українців
Зараз найпопулярнішим банком в Україні для створення збережень є Приватбанк. Саме у ньому 24,1 мільйона вкладників зберігають майже 501,7 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Контрольовані та без різкого росту: якими будуть ціни на долар та євро наступного тижня
Також популярними серед українців є:
- Ощадбанк – 13 мільйонів вкладників тримає вклади у розмірі 206,8 мільярда гривень;
- Універсал Банк – 8,9 мільйона вкладників – вклади у розмірі 98,6 мільярда гривень;
- Райффайзен Банк – 3,3 мільйона вкладників – 76,6 мільярда гривень;
- УкрСиббанк – 2,4 мільйона вкладників – 60,5 мільярда гривень;
- ПУМБ – 3,2 мільйона вкладників – 58,1 мільярда гривень.
Зверніть увагу! Українці найчастіше відкладають у національній валюті – 59,1 мільйона вкладів на 477 мільярдів гривень. У валюті було сформовано лише 10,3 мільйона вкладів на суму – 472 мільярди гривень.