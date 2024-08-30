Де пенсіонери отримують найвищі пенсії в Україні

30 серпня 2024, 12:30
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Автор: Катерина Добровольська

Джерело:

ПФУ

Більшість пенсіонерів в Україні отримує пенсію за віком. Однак, сума пенсії варіюється залежно від регіону: деякі українці отримують значно вищі виплати, ніж інші.

Де найвищі пенсії в Україні

Найбільші пенсії в Україні отримують мешканці Києва, де середній розмір пенсії досягає 7 940 гривень. Високі пенсії також зафіксовані у наступних регіонах: Рівненській, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях.

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Цікаво! Станом на 1 липня середня пенсія в Україні складала 5 816,62 гривні. А пенсіонери, які продовжували працювати, отримували в середньому 6 216,20 гривні.

Таким чином, виплати розподілились наступним чином:

  • Рівненська область: 7 255 гривень;
  • Донецька область: 7 138 гривень;
  • Луганська область: 6 679 гривень;
  • Дніпропетровська область: 6 402 гривень.

Де найнижчі пенсії

У Тернопільській області пенсії є найменшими в Україні, середній розмір складає 4 436 гривень. Трохи більше отримують пенсіонери Чернівецької області – 4 639 гривень, а мешканці Закарпатської області мають середню пенсію в 4 667 гривень.