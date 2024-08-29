Як розраховується пенсія в Україні
Пенсія в Україні обчислюється за формулою, яка враховує середню заробітну плату за останні три роки.
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Формула така: середня зарплата за три роки множиться на коефіцієнт співвідношення власної зарплати до середньої, потім на кількість років стажу і на 1%. Отримана сума є розміром пенсії.
Таким чином, пенсіонер може отримати 5 401,5 гривні пенсії, якщо має середню зарплату і 35 років стажу.
Скільки можна отримати при середній зарплаті
За останні три місяці середня пенсія в Україні зросла на 73 гривні і наразі становить 5 816 гривень. Для порівняння, у січні 2024 року цей показник був на рівні 5 385 гривень.
Важливо! В Україні значна частина пенсіонерів, а саме 26,14%, отримує пенсію менш як 3 тисячі гривень.
Розподіл пенсійних виплат станом на 1 липня:
- від 3 001 до 4 000 гривень отримують 17,32% пенсіонерів;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59%;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 25,47%.