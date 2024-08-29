Как рассчитывается пенсия в Украине
Пенсия в Украине исчисляется по формуле, которая учитывает среднюю заработную плату за последние три года.
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Формула такова: средняя зарплата за три года умножается на коэффициент соотношения собственной зарплаты к средней, затем на количество лет стажа и на 1%. Полученная сумма является размером пенсии.
Таким образом, пенсионер может получить 5 401,5 гривны пенсии, если имеет среднюю зарплату и 35 лет стажа.
Сколько можно получить при средней зарплате
За последние три месяца средняя пенсия в Украине выросла на 73 гривны и сейчас составляет 5 816 гривен. Для сравнения, в январе 2024 года этот показатель был на уровне 5 385 гривен.
Важно! В Украине значительная часть пенсионеров, а именно 26,14%, получает пенсию менее 3 тысяч гривен.
Распределение пенсионных выплат по состоянию на 1 июля:
- от 3 001 до 4 000 гривен получают 17,32% пенсионеров;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 25,47%.