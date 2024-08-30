Де найвищі пенсії в Україні
Найбільші пенсії в Україні отримують мешканці Києва, де середній розмір пенсії досягає 7 940 гривень. Високі пенсії також зафіксовані у наступних регіонах: Рівненській, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях.
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Цікаво! Станом на 1 липня середня пенсія в Україні складала 5 816,62 гривні. А пенсіонери, які продовжували працювати, отримували в середньому 6 216,20 гривні.
Таким чином, виплати розподілились наступним чином:
- Рівненська область: 7 255 гривень;
- Донецька область: 7 138 гривень;
- Луганська область: 6 679 гривень;
- Дніпропетровська область: 6 402 гривень.