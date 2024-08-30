Где самые высокие пенсии в Украине

Самые большие пенсии в Украине получают жители Киева, где средний размер пенсии достигает 7 940 гривен. Высокие пенсии также зафиксированы в следующих регионах: Ровенской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.

Читайте также: Как получать пенсию более 5 000 гривен и что для этого надо

Интересно! По состоянию на 1 июля средняя пенсия в Украине составляла 5 816,62 гривны. А пенсионеры, которые продолжали работать, получали в среднем 6 216,20 гривны.

Таким образом, выплаты распределились следующим образом:

Ровенская область: 7 255 гривен;

Донецкая область: 7 138 гривен;

Луганская область: 6 679 гривен;

Днепропетровская область: 6 402 гривен.