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Економіка Соцвиплати Важливо знати: про які пільги для пенсіонерів всі мовчать
24 липня, 14:57
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Важливо знати: про які пільги для пенсіонерів всі мовчать

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Українські пенсіонери звільнені від сплати земельного податку за певних умов.
  • Пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у деяких видах міського транспорту.

Українські пенсіонери мають право на певні пільги. Зокрема, йдеться про безоплатний проїзд у деяких видах транспорту. Також пенсіонерів звільнили від сплати одного податку.

Який податок можуть не сплачувати пенсіонери зараз?

Українські пенсіонери, звільнені від сплати земельного податку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС.

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Зверніть увагу! Від сплати земельного податку звільняються пенсіонери, що отримують виплату за віком. 

Зауважимо, що пільга діє лише, якщо ділянка особи відповідає встановленим лімітам:

  • до 0,01 гектара – застосовується для будівництва індивідуальних гаражів;
  • до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;
  • до 0,12 гектара – для садівництва;
  • до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства.

Водночас, залежно від типу населеного пункту, ліміти ділянок на будівництво та обслуговування житлових будинків зараз такі:

  • до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;
  • до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах;
  • до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу.

Які послуги пенсіонери можуть отримати безкоштовно?

Безоплатний проїзд надається пенсіонерам у деяких видах міського транспорту. Виключенням з цього переліку, наприклад, є таксі. Також право на безоплатний проїзд є у таких осіб в залізничному транспорті приміського сполучення. 

Не варто забувати і про право пенсіонерів отримати безоплатні (або ж зі значною знижкою) юридичні послуги, йдеться про:

  • захист прав та інтересів;
  • представлення інтересів;
  • фахову консультацію.