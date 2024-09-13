Є місце, де купляти долари найвигідніше

Купляти долари в банках виходитиме на декілька копійок дорожче, аніж на чорному ринку. Все через те, що середні курси купівлі та продажу відрізняються одне від одного.

Курс валют у банках

Купити американську валюту в банках, за даними "Мінфіну", можна в середньому за 41,55 гривні за валюту. Водночас обміняти долар можна за 41,10 гривні,

Читайте також При перетині кордону з собою можна мати чималу суму, але є декілька нюансів

Тобто 100 доларів при купівлі обійдуться в 4 155 гривень, а при обміну купюри – 4 110 гривень. Відповідно 1000 доларів в 41 550 гривень та 41 100 гривень.

На чорному ринку ситуація наступна: купівля валюти населенням становитиме 41,50 гривні за долар, що на 5 копійок менше, аніж у банках. Обміняти ж один долар можна за 41,40 гривні, що на 30 копійок вже дорожче.