Курс валют в банках

Купить американскую валюту в банках, по данным "Минфина", можно в среднем за 41,55 гривны за валюту. В то же время обменять доллар можно за 41,10 гривны,

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То есть 100 долларов при покупке обойдутся в 4 155 гривен, а при обмене купюры – 4 110 гривен. Соответственно 1000 долларов в 41 550 гривен и 41 100 гривен.

На черном рынке ситуация следующая: покупка валюты населением составит 41,50 гривны за доллар, что на 5 копеек меньше, чем в банках. Обменять же один доллар можно за 41,40 гривны, что на 30 копеек уже дороже.