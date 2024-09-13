Сколько денег можно перевести
Как сообщают в НБУ, физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы без письменного декларирования таможенному органу в сумме, которая не превышает в эквиваленте 10 тысяч евро.
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То есть на валюту, которая не превышает эквивалента этой суммы на одно лицо, никаких документов не нужно.
Обратите внимание! По официальному курсу евро, по состоянию на 14 сентября, 10 тысяч евро – это 454,5 тысячи гривен.
Кстати, лимит по сумме при пересечении распространяется на всех членов семьи, даже несовершеннолетних детей.
- Граждане Украины имеют право перевезти и большую сумму, чем 10 тысяч евро в эквиваленте. Для этого нужно задекларировать средства.
- Согласно постановлению Кабмина, лицо должно перед выездом заполнить декларацию трансграничного перемещения.
- Образец такого бланка можно распечатать самостоятельно в формате А4 и указать личные данные, сведения о валютных ценностях, происхождение и цель использования валютных ценностей и тому подобное.
- Дополнительно к бланку могут понадобиться банковские выписки: о снятии наличных со своих счетов или о приобретении банковских металлов в соответствующих учреждениях.