Сколько денег можно перевести

Как сообщают в НБУ, физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы без письменного декларирования таможенному органу в сумме, которая не превышает в эквиваленте 10 тысяч евро.

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То есть на валюту, которая не превышает эквивалента этой суммы на одно лицо, никаких документов не нужно.

Обратите внимание! По официальному курсу евро, по состоянию на 14 сентября, 10 тысяч евро – это 454,5 тысячи гривен.

Кстати, лимит по сумме при пересечении распространяется на всех членов семьи, даже несовершеннолетних детей.