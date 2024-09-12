В каких банках комиссия на снятие наличных за границей самая большая
- В "Приватбанке" с гривневых счетов за границей можно снять 12 500 гривен в эквиваленте на семь календарных дней. А с валютных счетов разрешено снять 100 тысяч гривен в день. При этом комиссия за снятие составляет 2%.
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- Наличные снять на сумму, превышающую остаток собственных средств, а также за операции с quasi-валютой по карте, клиентам Monobank обойдется в 4% от суммы, а снятие собственных средств по карте за рубежом – 2% от суммы.
- Интересно, что клиенты Sense Bank могут вообще не платить комиссии, если пользуются дебетовыми картами на тарифах White, Black, Black Graphite в пределах установленного лимита. На снятие наличных за рубежом установлен лимит 12 500 гривен суммарно со всех гривневых счетов клиента за неделю, а на покупки за рубежом установлен лимит 100 тысяч гривен за месяц.
Обратите внимание! Во время того, как снимаете наличные из банкомата, выбирайте только местную валюту страны, в которой находитесь. Это поможет избежать дополнительных комиссий со стороны банка, обслуживающего банкомат.
- В KredoBank наличные в банкоматах за рубежом можно снимать 11 250 гривен на 7 календарных дней для карт в гривне и 90 тысяч гривен в эквиваленте в день для карт в иностранной валюте. А комиссия разделена между пакетами: Craft Black и Craft - снятие наличных в банкоматах PKO Bank Polski (и других банкоматах в Польше) бесплатное в пределах месячного лимита; для VIP и ELITE фиксированная постоянная комиссия за снятие составляет 50 гривен (2 доллара, 2 евро или 5 злотых), а комиссия за конвертацию отсутствует; для START, SMART, Правильная карта комиссия за снятие наличных составляет также 50 гривен (2 доллара, 2 евро или 5 злотых) и комиссия за конвертацию в размере 1%.
- Для клиентов ПУМБ комиссия за снятие наличных в банкоматах за рубежом составляет до 1,5% от суммы. В то же время возможна дополнительная комиссия от банка, в банкомате которого осуществляется снятие наличных. Максимальная сумма снятия за рубежом за неделю составляет до 12 500 гривен в эквиваленте.