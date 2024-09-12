Многие украинцы, которые находятся сейчас за границей, или выехали за пределы Украины на отдых, пользуются именно карточками украинских банков. Поэтому периодически за рубежом возникает потребность снять наличные из банкомата, а за это потребуется определенная комиссия по тарифам каждого банка.