У яких банках комісія на зняття готівки за кордоном найбільша
- В "Приватбанку" з гривневих рахунків за кордоном можна зняти 12 500 гривень в еквіваленті на сім календарних днів. А з валютних рахунків дозволено зняти 100 тисяч гривень на день. Водночас комісія за зняття становить 2%.
До теми Що робити, якщо потрібно переказати суму, яка перевищує ліміт
- Готівку зняти на суму, що перевищує залишок власних коштів, а також за операції з quasi-валютою за карткою, клієнтам Monobank обійдеться в 4% від суми, а зняття власних коштів за карткою за кордоном – 2% від суми.
- Цікаво, що клієнти Sense Bank можуть взагалі не платити комісії, якщо користуються дебетовими картками на тарифах White, Black, Graphite в межах встановленого ліміту. На зняття готівки за кордоном встановлено ліміт 12 500 гривень сумарно з усіх гривневих рахунків клієнта за тиждень, а на покупки за кордоном встановлено ліміт 100 тисяч гривень за місяць.
Зверніть увагу! Під час того, як знімаєте готівку з банкомату, обирайте лише місцеву валюту країни, в якій перебуваєте. Це допоможе уникнути додаткових комісій з боку банку, що обслуговує банкомат.
- В KredoBank готівку в банкоматах за кордоном можна знімати 11 250 гривень на 7 календарних днів для карток у гривні та 90 тисяч гривень в еквіваленті у день для карток в іноземній валюті. А комісія поділена між пакетами: Craft Black та Craft — зняття готівки в банкоматах PKO Bank Polski (та інших банкоматах у Польщі) безкоштовне в межах місячного ліміту; для VIP та ELITE фіксована стала комісія за зняття становить 50 гривень (2 долари, 2 євро чи 5 злотих), а комісія за конвертацію відсутня; для START, SMART, Правильна картка комісія за зняття готівки становить також 50 гривень (2 долари, 2 євро або ж 5 злотих) та комісія за конвертацію в розмірі 1%.
- Для клієнтів ПУМБ комісія за зняття готівки в банкоматах за кордоном становить до 1,5% від суми. Водночас можлива додаткова комісія від банку, в банкоматі якого здійснюється зняття готівки. Максимальна сума зняття за кордоном за тиждень становить до 12 500 гривень в еквіваленті.