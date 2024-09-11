Як збільшити ліміт переказів

Обмеження щодо переказів триватимуть пів року, а ліміт становитиме не більше 150 тисяч гривень в місяць для фізичних осіб.

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Зверніть увагу! Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб, але обмеження не застосовується до рахунків волонтерів. Крім того, операції за реквізитами IBAN також не обмежуються.

Водночас якщо клієнту потрібно здійснити переказ на суму у понад 150 тисяч гривень, то тут діятимуть певні вимоги.

Анна Довгальська Заступниця голови правління Глобус Банку Якщо у клієнта є потреба здійснити p2p-перекази на суму понад 150 тисяч гривень на місяць, то в цьому випадку він має звернутися до банку та підтвердити свої доходи, згідно з якими він має можливість перерахувати кошти, сума яких не є більшою за його дохід.

Серед підтверджувальних документів повинні бути декларація про доходи (для ФОПів) або ж довідка про доходи.

За словами Довгальської, банки може ухвалити рішення про збільшення ліміту у випадку, коли надані документи не викликатимуть сумнівів в їх правдивості.