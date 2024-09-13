Скільки грошей можна перевести

Як повідомляють в НБУ, фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту та банківські метали без письмового декларування митному органу в сумі, яка не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро.

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Тобто на валюту, яка не перевищує еквівалента цієї суми на одну особу, жодних документів не потрібно.

Зверніть увагу! За офіційним курсом євро, станом на 14 вересня, 10 тисяч євро – це 454,5 тисячі гривень.

До речі, ліміт щодо суми при перетині поширюється на всіх членів сім'ї, навіть неповнолітніх дітей.