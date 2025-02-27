Курс злотого на піку: де вигідніше купувати або обмінювати валюту

Курс польського злотого сягнув свого піка, тож важливо знати, де вигідніше купувати чи обмінювати валюту. Хоча офіційний курс трохи знизився, вартість злотого все ще залишається суттєво вищою, ніж кілька днів тому.

Офіційний курс злотого в Україні Станом на ранок 27 лютого офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,52 гривні (-5 копійок від 26 лютого), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також: На готівковому ринку відбувся спад вартості валют Курс злотого в банках і обмінниках. Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,20 гривні (+5 копійок) та продаж – 10,70 гривні (-10 копійок).

з посиланням "Мінфін", купівля злотого становить у середньому 10,20 гривні (+5 копійок) та продаж – 10,70 гривні (-10 копійок). Водночас обмінники купують злоті по 10,47 гривні (-1 копійка), а продають – уже по 10,59 гривні (без змін). Скільки коштують 100 злотих сьогодні Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 052 гривні. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 059 гривень в обмінниках та 1 070 гривень у банках.

Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 047 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 1 020 гривень. Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.