Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 27 лютого офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,52 гривні (-5 копійок від 26 лютого), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках і обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,20 гривні (+5 копійок) та продаж – 10,70 гривні (-10 копійок).

з посиланням "Мінфін", купівля злотого становить у середньому 10,20 гривні (+5 копійок) та продаж – 10,70 гривні (-10 копійок). Водночас обмінники купують злоті по 10,47 гривні (-1 копійка), а продають – уже по 10,59 гривні (без змін).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 052 гривні. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 059 гривень в обмінниках та 1 070 гривень у банках.

Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 047 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 1 020 гривень.

Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.