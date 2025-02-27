Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 27 февраля официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10, 52 гривны (-5 копеек от 26 февраля ), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также: На наличном рынке произошел спад стоимости валют

Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10, 20 гривны (+5 копеек) и продажа– 10, 70 гривен (-10 копеек).

со ссылкой "Минфин", покупка злотого составляет в среднем 10, 20 гривны (+5 копеек) и продажа– 10, 70 гривен (-10 копеек). В то же время обменники покупают злотые по 10, 47 гривны (-1 копейка), а продают– уже по 10, 59 гривны (без изменений).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1052 гривны. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше– около 1059 гривен в обменниках и 1070 гривен в банках.

В то же время, обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках., чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1047 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит всего 1020 гривен.

Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в которой вы производите валютную операцию.