Курс валют в банках

По состоянию на утро 27 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,40 гривны (-5 копеек против 26 февраля ) и продажа по 41,95 гривны (-10 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,50 гривны (-5 копеек), а продажа по 44 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,68 гривны (+2 копеек), а продать по 41,75 гривны (без изменений).

(+2 копеек), а продать по (без изменений). Покупка евро по 43,76 гривны (-9 копеек), а продажа по 43,91 гривны (-9 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,25 гривны (-13 копеек), а продают по 41,79 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(-13 копеек), а продают по (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,46 гривны (-22 копейки), а продают по 44,04 гривны (+7 копеек).

Какой курс будет в первые дни марта

Банкир Тарас Лесной для 24 Канала рассказал, что в первую неделю марта ситуация на валютном рынке может оставаться в пределах февральских трендов. Речь идет о том, что курсовые изменения будут незначительными, а действие режима управляемой гибкости сделает невозможным резкие курсовые прыжки.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Собственно, такая стабильность на валютном рынке связана со своевременным решением НБУ на укрощение инфляции.– в январе регулятор повысил учетную ставку до 14,5%.

В то же время Лесной добавляет, что шаг на увеличение учетной ставки вместе с валютными интервенциями в пределах управляемой гибкости и подготовкой к посевной может продлить срок относительного курсового покоя.

Обратите внимание! С 3 по 9 марта валютные колебания могут составлять на наличном рынке 41,60 – 42,30 гривен за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро.