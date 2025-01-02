Курс злотого на початку січня: де найвигідніше здійснювати обмін

Протягом останніх декількох місяців злотий подешевшав. Зміни, що відбуваються зараз незначні. Курс на початку січня залишається стабільним.

Яким буде курс злотого 2 січня

2 січня 2025 року НБУ встановив курс злотого на рівні 10,23 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".

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У банках середній курс зараз такий:

продаж 1 злотого відбувається в середньому за 10,39 гривні;

купівля 1 злотого здійснюється по середньому курсу – 10 гривень.

В обмінниках встановлено такий середній курс:

продаж відбувається по курсу 10,35 гривні за злотий;

купівля – 10,20 гривень за злотий.

За скільки сьогодні можна купити 100 злотих

Сума, яку доведеться витратити на покупку 100 злотих залежить від місця: