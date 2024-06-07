Немає світла й банкомати не працюють: як зняти готівку з карти
Після 2 років повномасштабної війни з Росією банківська система України пристосувалася до постійних відключень світла. Відтак, без електроенергії українці можуть зняти готівку в банкоматах, які приєднані до системи Power Banking. Водночас крім цього є ще альтернативні способи, як-от каси магазинів, аптек тощо.
Чи можна зняти гроші без світла
Ще навесні у коментарі 24 Каналу банкір Сергій Мамедов пояснив, що українська банківська система наразі вже підготовлена до ракетних та дронових атак росіян.
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За словами Мамедова, станом на весну, понад 2/3 всіх банківських відділень були приєднані до системи Power Banking.
Що передбачає Power BankingЦе безперебійне енергоживлення та безперешкодний доступ до мережі Інтернет. Також, це здійснення необхідних банківських операцій, як-от зняття готівки – в середньому по 10 – 20 тисяч гривень на добу. Повний перелік відділень по регіонах можна знайти тут.
Крім того, банкір зауважує, що коли відбуваються відключення світла та відбуваються мобільні перебої, у банківських додатках впроваджено цифровий підпис клієнта.
Він не потребує отримання додаткового смс-підтвердження для списання коштів.
Як зняти готівку в магазинах, аптеках та на АЗС
Водночас якщо банкомати у вашому місці не працюють без світла, то ще з початку повномасштабної війни в Нацбанку повідомили, що зняти готівку можна на підприємствах торгівлі у випадку гострої потреби.
Як це працює на сьогодні:
- Зайдіть в найближчу аптеку, магазин або ж заїдьте на АЗС.
- Придбайте там будь-який товар та оплатіть його платіжною карткою, або за допомогою Google Pay чи Apple Pay.
- Перед розрахунком попросіть зняти з карти необхідну суму.