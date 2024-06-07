Чи можна зняти гроші без світла

Ще навесні у коментарі 24 Каналу банкір Сергій Мамедов пояснив, що українська банківська система наразі вже підготовлена до ракетних та дронових атак росіян.

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За словами Мамедова, станом на весну, понад 2/3 всіх банківських відділень були приєднані до системи Power Banking.

Що передбачає Power Banking Це безперебійне енергоживлення та безперешкодний доступ до мережі Інтернет. Також, це здійснення необхідних банківських операцій, як-от зняття готівки – в середньому по 10 – 20 тисяч гривень на добу. Повний перелік відділень по регіонах можна знайти Це безперебійне енергоживлення та безперешкодний доступ до мережі Інтернет. Також, це здійснення необхідних банківських операцій, як-от зняття готівки – в середньому по 10 – 20 тисяч гривень на добу. Повний перелік відділень по регіонах можна знайти тут.

Крім того, банкір зауважує, що коли відбуваються відключення світла та відбуваються мобільні перебої, у банківських додатках впроваджено цифровий підпис клієнта.

Сергій Мамедов Голова правління Глобус Банку Він не потребує отримання додаткового смс-підтвердження для списання коштів.

Нагадуємо! Після останніх масових атак Росії по енергосистемі в Україні діють погодинні відключення світла для усіх регіонів. Не є винятком, що цьогорічна зима буде складною, адже енергосистема частково не підлягає відновленню, каже гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Як зняти готівку в магазинах, аптеках та на АЗС

Водночас якщо банкомати у вашому місці не працюють без світла, то ще з початку повномасштабної війни в Нацбанку повідомили, що зняти готівку можна на підприємствах торгівлі у випадку гострої потреби.

Як це працює на сьогодні:

Зайдіть в найближчу аптеку, магазин або ж заїдьте на АЗС.

Придбайте там будь-який товар та оплатіть його платіжною карткою, або за допомогою Google Pay чи Apple Pay.

Перед розрахунком попросіть зняти з карти необхідну суму.

Важливо! На руки за раз можна отримати від 500 гривень до 6 тисяч гривень. Уточнювати суму потрібно на касі.