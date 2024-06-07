Можно ли снять деньги без света
Еще весной в комментарии 24 Канала банкир Сергей Мамедов объяснил, что украинская банковская система сейчас уже подготовлена к ракетным и дроновым атакам россиян.
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По словам Мамедова, по состоянию на весну, более 2/3 всех банковских отделений были присоединены к системе Power Banking.
Что предусматривает Power BankingЭто бесперебойное энергопитание и беспрепятственный доступ к сети Интернет. Также, это осуществление необходимых банковских операций, например снятие наличных – в среднем по 10 – 20 тысяч гривен в сутки. Полный перечень отделений по регионам можно найти здесь.
Кроме того, банкир замечает, что когда происходят отключения света и происходят мобильные перебои, в банковских приложениях внедрена цифровая подпись клиента.
Она не требует получения дополнительного смс-подтверждения для списания средств.
Как снять наличные в магазинах, аптеках и на АЗС
В то же время если банкоматы в вашем месте не работают без света, то еще с начала полномасштабной войны в Нацбанке сообщили, что снять наличные можно на предприятиях торговли в случае острой необходимости.
Как это работает на сегодня:
- Зайдите в ближайшую аптеку, магазин или на АЗС.
- Приобретите там любой товар и оплатите его платежной картой, или с помощью Google Pay или Apple Pay.
- Перед расчетом попросите снять с карты необходимую сумму.