Можно ли снять деньги без света

Еще весной в комментарии 24 Канала банкир Сергей Мамедов объяснил, что украинская банковская система сейчас уже подготовлена к ракетным и дроновым атакам россиян.

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По словам Мамедова, по состоянию на весну, более 2/3 всех банковских отделений были присоединены к системе Power Banking.

Что предусматривает Power Banking Это бесперебойное энергопитание и беспрепятственный доступ к сети Интернет. Также, это осуществление необходимых банковских операций, например снятие наличных – в среднем по 10 – 20 тысяч гривен в сутки. Полный перечень отделений по регионам можно найти Это бесперебойное энергопитание и беспрепятственный доступ к сети Интернет. Также, это осуществление необходимых банковских операций, например снятие наличных – в среднем по 10 – 20 тысяч гривен в сутки. Полный перечень отделений по регионам можно найти здесь.

Кроме того, банкир замечает, что когда происходят отключения света и происходят мобильные перебои, в банковских приложениях внедрена цифровая подпись клиента.

Сергей Мамедов Председатель правления Глобус Банка Она не требует получения дополнительного смс-подтверждения для списания средств.

Напоминаем! После последних массовых атак России по энергосистеме в Украине действуют почасовые отключения света для всех регионов. Не является исключением, что нынешняя зима будет сложной, ведь энергосистема частично не подлежит восстановлению, говорит гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

Как снять наличные в магазинах, аптеках и на АЗС

В то же время если банкоматы в вашем месте не работают без света, то еще с начала полномасштабной войны в Нацбанке сообщили, что снять наличные можно на предприятиях торговли в случае острой необходимости.

Как это работает на сегодня:

Зайдите в ближайшую аптеку, магазин или на АЗС.

Приобретите там любой товар и оплатите его платежной картой, или с помощью Google Pay или Apple Pay.

Перед расчетом попросите снять с карты необходимую сумму.

Важно! На руки за раз можно получить от 500 гривен до 6 тысяч гривен. Уточнять сумму нужно на кассе.