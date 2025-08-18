Криза пального в Росії загострюється. Особливо гостро дефіцит бензину відчувають в окупованому Криму та Забайкальському краї.

Яка ситуація з бензином у Криму?

Бензин А-95 у цих регіонах почали продавати тільки організаціям та підприємствам, які мають спеціальні картки, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ,

У Криму жителі жаліються на гостру нестачу бензину – палива марки А-95 майже немає на заправних станціях. На тих АЗС, де бензин ще є, його продають в основному "за талонами".

Окрім того, ціни на паливо помітно зросли у Криму – на деяких заправках бензин коштує близько 69,95 рубля за літр.

Зростання цін на бензин А-95 особливо прискорилось із 7 серпня, як свідчать дані моніторингових ресурсів.

На початку серпня бензин на окупованому півострові коштував 69 рублів за літр.

У сусідньому Краснодарському краю пальне тієї ж марки продавали за ціною 65 рублів за літр.

Тоді як середня ціна бензину А-95 по Росії складала 63 рублі.

Важливо! Про нестачу бензину на АЗС Криму повідомлялося ще наприкінці липня. Центр протидії дезінформації зазначив 30 липня, що колонки на заправках стоять порожні, а на них висять таблички з написом "Бєнзіна нєт", хоча на табло вказане пальне в наявності.

Чому виник дефіцит бензину?

Схожа до Криму ситуація з бензином і в Забайкальському краї Росії.

Зокрема, бензин зник з вільного продажу у містах Краснокаменськ та Борзя. На АЗС висять оголошення про те, що пальне можуть придбати лише організації.

В Читі обмеження на продаж бензину діють ще з початку серпня – продають в одні руки не більш як 10 літрів на автомобіль.

У російських ЗМІ паливну кризу та стрімке зростання цін пояснюють наслідками ударів дронів з України по російських НПЗ, Так, лише з початку серпня низка нафтопереробних заводів повідомили про перебої в роботі. Внаслідок цього значно зменшилась пропозиція бензину на ринку.

В цілому по Росії ціни на бензин із початку цього року зросли на 47% на тлі скорочення запасів через регулярні атаки дронів ЗСУ на російські нафтопереробні заводи,

– зазначають російські ЗМІ.

Важливо! Раніше російська влада повністю заборонила експорт бензину. Паливо перенаправили на центральні регіони. В уряді заявили, що це необхідно через високий сезонний попит на бензин, а також сільськогосподарські роботи. Обмежили експорт палива попередньо до 31 серпня.