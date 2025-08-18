Кризис горючего в России обостряется. Особенно остро дефицит бензина ощущают в оккупированном Крыму и Забайкальском крае.

Какова ситуация с бензином в Крыму?

Бензин А-95 в этих регионах начали продавать только организациям и предприятиям, которые имеют специальные карточки, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ,

В Крыму жители жалуются на острую нехватку бензина – топлива марки А-95 почти нет на заправочных станциях. На тех АЗС, где бензин еще есть, его продают в основном "по талонам".

Кроме того, цены на топливо заметно выросли в Крыму – на некоторых заправках бензин стоит около 69,95 рубля за литр.

Рост цен на бензин А-95 особенно ускорился с 7 августа, как свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

В начале августа бензин на оккупированном полуострове стоил 69 рублей за литр.

В соседнем Краснодарском крае топливо той же марки продавали по цене 65 рублей за литр.

Тогда как средняя цена бензина А-95 по России составляла 63 рубля.

Важно! О нехватке бензина на АЗС Крыма сообщалось еще в конце июля. Центр противодействия дезинформации отметил 30 июля, что колонки на заправках стоят пустые, а на них висят таблички с надписью "Бензина нет", хотя на табло указано топливо в наличии.

Почему возник дефицит бензина?

Похожая к Крыму ситуация с бензином и в Забайкальском крае России.

В частности, бензин исчез из свободной продажи в городах Краснокаменск и Борзя. На АЗС висят объявления о том, что топливо могут приобрести только организации.

В Чите ограничения на продажу бензина действуют еще с начала августа – продают в одни руки не более 10 литров на автомобиль.

В российских СМИ топливный кризис и стремительный рост цен объясняют последствиями ударов дронов из Украины по российским НПЗ, Так, только с начала августа ряд нефтеперерабатывающих заводов сообщили о перебоях в работе. Вследствие этого значительно уменьшилось предложение бензина на рынке.

В целом по России цены на бензин с начала этого года выросли на 47% на фоне сокращения запасов из-за регулярных атак дронов ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы,

– отмечают российские СМИ.

Важно! Ранее российские власти полностью запретили экспорт бензина. Топливо перенаправили на центральные регионы. В правительстве заявили, что это необходимо из-за высокого сезонного спроса на бензин, а также сельскохозяйственные работы. Ограничили экспорт топлива предварительно до 31 августа.