Після успішних атак на Кримський міст жителів окупованого півострова накрила хвиля паніки. Вона миттєво перекинулася на місцеві АЗС.

Що відбувається на заправках Севастополя

Окупаційна влада Севастополя вже запровадила жорсткі обмеження на продаж бензину в одні руки, про що пишуть місцеві пабліки.

Відтепер водіям дозволяють заправити лише повний бак автомобіля, а от зробити суттєві запаси вже не вийде. У каністри суворо заборонено наливати понад 20 літрів пального.

Зверніть увагу! Такі заходи стали реакцією на масовий ажіотаж, адже налякані місцеві жителі намагалися купувати по 200 – 500 літрів бензину за один раз, спустошуючи резерви заправок.

Зокрема, представник окупаційної влади Михайло Развожаєв ввечері 18 листопада написав, що "попередження не спрацювало".

У зв'язку з цим з 19 листопада у Севастополі запроваджені ліміти на продаж пального.

Чому паливна криза накрила не лише Крим, а й усю Росію

Ситуація на півострові є лише частиною масштабного колапсу, який зараз руйнує нафтопереробну галузь ворога. Через системні удари українських безпілотників по заводах компанії "Роснєфть", жорсткі ліміти на пальне вже діють щонайменше в семи регіонах Росії.

Річ у тім, що безпілотники України скоротили обсяги переробки сирої нафти в Росії на 45% з кінця жовтня. Роботу вже призупинили або навіть зупинили 15 із 35 найбільших НПЗ.