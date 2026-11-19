Що відбувається на заправках Севастополя

Окупаційна влада Севастополя вже запровадила жорсткі обмеження на продаж бензину в одні руки, про що пишуть місцеві пабліки.

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Відтепер водіям дозволяють заправити лише повний бак автомобіля, а от зробити суттєві запаси вже не вийде. У каністри суворо заборонено наливати понад 20 літрів пального.

Зверніть увагу! Такі заходи стали реакцією на масовий ажіотаж, адже налякані місцеві жителі намагалися купувати по 200 – 500 літрів бензину за один раз, спустошуючи резерви заправок.

Зокрема, представник окупаційної влади Михайло Развожаєв ввечері 18 листопада написав, що "попередження не спрацювало".

У зв'язку з цим з 19 листопада у Севастополі запроваджені ліміти на продаж пального.

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Чому паливна криза накрила не лише Крим, а й усю Росію

Ситуація на півострові є лише частиною масштабного колапсу, який зараз руйнує нафтопереробну галузь ворога. Через системні удари українських безпілотників по заводах компанії "Роснєфть", жорсткі ліміти на пальне вже діють щонайменше в семи регіонах Росії.

Річ у тім, що безпілотники України скоротили обсяги переробки сирої нафти в Росії на 45% з кінця жовтня. Роботу вже призупинили або навіть зупинили 15 із 35 найбільших НПЗ.