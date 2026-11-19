Что происходит на заправках Севастополя

Оккупационные власти Севастополя уже ввели жесткие ограничения на продажу бензина в одни руки, о чем пишут местные паблики.

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Отныне водителям разрешают заправлять только полный бак автомобиля, а вот сделать существенные запасы уже не получится. В канистры строго запрещено наливать более 20 литров топлива.

Обратите внимание! Такие меры стали реакцией на массовый ажиотаж, ведь напуганные местные жители пытались покупать по 200–500 литров бензина за один раз, опустошая запасы заправок.

В частности, представитель оккупационных властей Михаил Развожаев вечером 18 ноября написал, что "предупреждение не сработало".

В связи с этим с 19 ноября в Севастополе введены лимиты на продажу топлива.

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Почему топливный кризис охватил не только Крым, но и всю Россию

Ситуация на полуострове – лишь часть масштабного коллапса, который сейчас разрушает нефтеперерабатывающую отрасль врага. Из-за системных ударов украинских беспилотников по заводам компании "Роснефть" жесткие ограничения на топливо уже действуют как минимум в семи регионах России.

Дело в том, что беспилотники Украины сократили объемы переработки сырой нефти в России на 45% с конца октября. Работу уже приостановили или даже остановили 15 из 35 крупнейших НПЗ.