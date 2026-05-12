У Росії назріває нова проблема: бензин почав зникати після ударів по НПЗ

У Росії знову виник дефіцит бензину перед сезоном літніх відпусток. Допомогли успішні атаки українських дронів на нафтопереробні заводи, які останні часом почастішали.

Які проблеми з пальним у Росії?

Під час торгів на російській біржі 8 травня продавці змогли реалізувати на 5,9% менше бензину, ніж днем раніше – 32,64 тисячі тонн, пише The Moscow Times.

Дивіться також План на 10 мільярдів: одна країна створить гігантський запас пального через кризу

Особливо проблеми відчуваються з бензином марки АІ-92 – його продажі скоротилися на 8,95% порівняно з попереднім днем – до 20,34 тисячі тонн.

Водночас обсяги реалізації марки АІ-95, навпаки, незначно зросли - на 1,5% – до 12,24 тисячі тонн

При цьому, за даними Національного біржового цінового агентства, продавці так не змогли задовольнити попит споживачів у жодному з цих двох видів пального. Обсягу АІ-92 не вистачило 23,46 тисячі тонн, і ще більше марки АІ-95 – 26,34 тисячі тонн.

Джерела у паливній галузі Росії говорять, що напередодні літнього сезону високого споживання на ринку вже відсувається дефіцит бензину АІ-95. А влітку споживачі обирають зазвичай саме цю марку пального для поїздок у відпустки, тож попит, ймовірно, зросте ще більше.

Придбати АІ-95 на біржі стає вкрай складно. Попит у рази – можливо, більш ніж у десять разів – перевищує пропозицію,

– розповідають учасники ринку.

Зауважте! Попри дефіцит пального, котирування бензину на біржі залишається поки відносно стабільним, оскільки діє механізм обмеження цін. Проте поза за нею бензин вже продають з премією близько 10% до біржової ціни, але, попри націнку, пропозиція дуже обмежена.

Чому росте дефіцит бензину в Росії?

Як зізнаються представники галузі, дефіцит бензину в Росії росте через затяжні ремонти великих нафтопереробних заводів, які доводиться робити позапланово. Вони можуть тривати місяць, а той більше.

У підсумку виробництво нафтопродуктів скорочується. А терміни відвантаження на початку травня вже збільшилися в середньому на два – чотири тижні.

Нафтові компанії відпускають менше пального і насамперед спрямовують ресурси на власні структури зі збуту. Тому продавці не можуть зробити довгострокові запаси бензину, що ще більше підвищує ризики дефіциту влітку.

А позапланові ремонти НПЗ, своєю чергою, пов'язані з успішними дроновими атаками України. Протягом останніх місяців Збройні сили наростили удари по нафтових заводах Росії. У квітні та на початку травня внаслідок атак тимчасово вийшли з ладу шість заводів:

"Нижегороднефтеоргсинтез";

Туапсинський;

Новокуйбишевський;

Сизранський НПЗ;

"Пермнефтеоргсинтез";

та завод "Кінеф".

Після таких потужних атак, за даними Bloomberg, обсяги переробки нафти в Росії обвалилися до мінімального рівня з 2009 року – 4,69 мільйона барелів на добу.

Як розповів в етері для 24 Каналу ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко, через атаки України на НПЗ Росія могла втрати до 30% прибутків.

Якби не наші удари, то зростання російського ВВП місячно було б не 10, а 13 мільярдів. Надходження до бюджету були б не 2,5 – 3 мільярди доларів, а на 30% більше,

– підрахував Савченко.

Разом з тим він вказав на те, що Москва отримує надприбутки від продажу нафти через війну в Ірані, яку розпочали США. А це, на думку експерта, фактично це може нівелювати наслідки українських атак на нафтопереробку.

Зауважте! Про проблеми у Росії з пальним свідчить ще й той факт, що раніше уряд заборонив експорт бензину до 31 липня 2026 року. Звісно, Кремль не назвав справжню причину, а пояснив рішення високим сезонним попитом і зростанням світових цін на нафту.

Що відомо про останні атаки на НПЗ Росії?

8 травня Україна завдала удару по стратегічно важливому об’єкту російської нафтопереробної галузі – Ярославському НПЗ. Це один із ключових заводів Росії, який здатен переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти щороку. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, що має важливе значення для забезпечення логістики російської армії.

Тієї ж ночі дрони втретє за дев’ять днів атакували Перм. За інформацією СБУ, під удар знову потрапили нафтопереробний завод "Пермнафтооргсинтез" і нафтоперекачувальна станція "Пермь".

Ще раніше, 5 травня, українські безпілотники атакували Кіришський нафтопереробний завод у Ленінградській області. За даними Reuters, після удару підприємство фактично зупинило роботу – були пошкоджені три з чотирьох установок первинної переробки нафти. Цей НПЗ є одним із найбільших у країні та відіграє важливу роль у постачанні пального, зокрема для потреб російської армії.