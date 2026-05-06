Який резерв планує створити Австралія?

Про це в середу, 6 травня, повідомив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, пише Bloomberg.

Уряд витратить 10 мільярдів австралійських доларів (приблизно 7,22 мільярда доларів США), щоб збільшити національні запаси пального та створити постійний державний резерв.

Наземний резерв пального має сягнути обсягу близько 1 мільярда літрів.

Це спрямовано на те, щоб австралійці мали більше впевненості у захисті нашого енергетичного суверенітету не лише під час цієї кризи, а й у майбутньому,

– заявив Албаніз.

За його словами, ці заходи мають гарантувати, що Австралія зберігатиме щонайменше 50 днів запасів авіаційного та дизельного пального на своїй території.

Також уряд збільшить на 10 днів мінімальні вимоги до паливних компаній щодо зберігання запасів пального – з 30 до 40 днів запасів. На це передбачають 34,7 мільйона австралійських доларів.

Ще 7,5 мільярда австралійських доларів спрямують на підтримку постачань та зберігання пального та добрив. Фінансову підтримку нададуть через кредити, гарантії, страхування, часткове інвестування та цінову підтримку.

Важливо! За словами прем'єра, також існує "серйозна пропозиція" з будівництва додаткового нафтопереробного заводу за підтримки федеральної і місцевої влади. Наразі в Австралії працюють лише два НПЗ, але один із них минулого місяця постраждав через вибух.

Чому Австралія створює державний резерв?

Австралія залишається великим виробником і експортером енергії, але при цьому імпортує близько 80% пального, пише Reuters.

Наразі паливні резерви країни становлять усього до 30 днів і є одними з найнижчих серед розвинених держав світу. Через це країна виявилася особливо вразливою після того, як війна з Іраном порушила світові постачання нафти. Це спричинило дефіцит пального та зростання цін.

До того ж як розповів міністр енергетики Кріс Боуен, досі Австралія була однією з небагатьох членів Міжнародного енергетичного агентства, яка не мала власного державного паливного резерву.

Тепер у нас буде державний резерв пального обсягом близько мільярда літрів, який доповнить мінімальні запаси, що зобов’язаний утримувати приватний сектор. Це велика й правильна зміна в підході нашої країни,

– наголосив Боуен.

Національна асоціація автомобілістів і дорожнього транспорту Австралії позитивно поставилася до плану уряду. Її речник Пітер Хурі заявив, що так уряд матиме прямий контроль над потужностями зберігання, і це цілком логічний крок, враховуючи, наскільки це важливо для безпеки країни.

Сьогодні, після найсильнішого нафтового шоку у світі, Австралія значно просунулася до захисту своїх майбутніх потреб у пальному та енергії,

– додав Хурі.

Хоча деякі аналітики ставлять під сумнів практичну реалізацію цього плану, вважаючи, що уряд не повинен бути безпосереднім учасником паливного ринку.

Важливо! Наразі ситуація на світовому ринку нафти та пального залишається нестабільною через війну в Ірані та ризики для судноплавства в Ормузькій протоці, через яку проходить близько 20% світового експорту нафти. Як пояснив у коментарі 24 Каналу директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, сьогодні на ринку ніхто не знає, що буде завтра, "в буквальному сенсі".

Наскільки серйозна паливна криза в Австралії?

Раніше перебої з постачанням пального, спричинені війною в Ірані, викликали серйозне занепокоєння в Австралії. На тлі страхів щодо можливого дефіциту водії в окремих регіонах почали масово скуповувати пальне, що лише посилило напругу на ринку. Через це прем’єр-міністр звернувся до громадян із закликом не піддаватися паніці, не створювати штучний ажіотаж на АЗС і частіше користуватися громадським транспортом.

Наприкінці березня через наслідки блокади Ормузької протоки одразу два австралійські штати вирішили тимчасово скасувати оплату за проїзд у громадському транспорті. У штаті Вікторія безплатний проїзд запровадили на один місяць, тоді як у Тасманії пільговий режим діятиме до липня.

Крім того, уряд Австралії оголосив про програму підтримки бізнесу на суму до 693 мільйонів доларів. Кошти надаватимуть у форматі пільгових безвідсоткових кредитів, аби зменшити наслідки паливної кризи для економіки. Фінансування зможуть отримати критично важливі підприємства, транспортні компанії та виробники добрив.