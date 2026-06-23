Паливна криза шириться Росією – ліміти вже діють у понад 50 регіонах

Проблеми з пальним у Росії стають дедалі помітнішими на тлі регулярних українських ударів по нафтовій інфраструктурі. Зокрема, у травні видобуток сировини в країні-агресорці опустився до найнижчого рівня за останній рік, тоді як низка НПЗ була змушена скорочувати виробництво або зупиняти роботу.

Де для росіян ввели обмеження

Тож паралельно російська влада почала вводити обмеження на продаж бензину. Спочатку вони з'явилися в окупованому Криму, а згодом поширилися на десятки регіонів країни. У деталях розбирався 24 Канал.

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У вівторок, 23 червня, до списку приєдналися декілька областей.

Воронезька область – мережа АЗС "Лукойл" запровадила так звані тимчасові обмеження на відпуск пального.

У межах міста за один раз можна придбати не більше 30 літрів бензину або 60 літрів дизелю, тоді як на трасах ліміт становить 60 і 200 літрів відповідно. Водночас влада запевняє, що ситуація із запасами перебуває під контролем федеральних, регіональних і навіть антимонопольних структур, пишуть росЗМІ.

Саратовська область – обмеження поки ввели до 30 червня.

За словами губернатора регіону Романа Бусаргіна, водіям відпускають не більше 30 літрів бензину на один автомобіль. Такий крок нібито стримає "необґрунтований" ажіотаж і допоможе запобігти можливим спекуляціям на ринку.

Іркутська область – подекуди до кінця червня АЗС працюватимуть із лімітами, тоді як деякі заправки взагалі тимчасово припинили обслуговування клієнтів.

Деталі повідомив губернатор Ігор Кобзєв. Пріоритетом наразі буцімто є забезпечення пальним екстрених служб, громадського транспорту, комунальної техніки та аграрного сектору.

Напередодні в так званому "флешмобі" взяла участь також Омська область. Там влада заборонила відпуск у каністри та інші місткості, дозволивши заправку лише безпосередньо в бак авто. Окрім того, запроваджено ліміти: до 40 літрів бензину й до 80 літрів дизеля, а на трасі – до 40 і 200 літрів відповідно.

Водночас партизанський рух підтверджує відсутність пального на кримських АЗС, зокрема Севастополя, Євпаторії тощо. Дефіцит уже став системним явищем на окупованому півострові. Загарбники перенаправляють ресурси на потреби своєї армії, залишаючи цивільне населення без нічого.

Цікаво, що представники великих мереж АЗС аргументують обмеження турботою про регіональні запаси. Наприклад, продаж у великі місткості вирішили обмежити, аби бензин і дизель не вивозили до інших областей. А от питання зростання цін учасники ринку пояснюють по-різному: місцевий бізнес посилається на подорожчання на біржі, тоді як федеральні постачальники запевняють, що орієнтуються лише на рівень інфляції.

У ЗМІ подейкують, що питання імпорту пального до Росії вже розглядали на нараді з міністром енергетики Олександром Новаком. Щоправда, відомство поки відмовчується.