Присутнє "абсолютне розуміння": Шмигаль заявив про намір подолати дефіцит бюджету у 2025 році

Денис Шмигаль повідомив, що уряд України має "абсолютне розуміння", як закрити бюджетний дефіцит у 2025 році. Країна продовжить співпрацю з ключовими партнерами.

Дефіцит бюджету у 2025 році

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму пояснив, що уряд має "абсолютне розуміння, як подолати дефіцит бюджету, передає 24 Канал.

Читайте також Норми споживання світла: як вони впливають на пільги на електроенергію

Україна продовжить співпрацювати у межах програм Ukraine Facility з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та Європейським Союзом.

Уряд чекає на 50 мільярдів доларів від країн G7 та ЄС. Їх мають надати коштом використання заморожених російських активів.

На його погляд, це має забезпечити фінансування ЗСУ та інших пріоритетних статей державного бюджету.