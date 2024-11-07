Дефицит бюджета в 2025 году

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время Киевского международного экономического форума объяснил, что правительство имеет "абсолютное понимание", как преодолеть дефицит бюджета, передает 24 Канал.

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Украина продолжит сотрудничать в рамках программ Ukraine Facility с Международным валютным фондом (МВФ) и Европейским Союзом.

Правительство ждет 50 миллиардов долларов от стран G7 и ЕС. Их должны предоставить за счет использования замороженных российских активов.

На его взгляд, это должно обеспечить финансирование ВСУ и других приоритетных статей государственного бюджета.