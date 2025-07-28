Як Україна фактично подвоїть дефіцит бюджету Росії: пояснення економіста

За перші 6 місяців 2025 року дефіцит російського бюджету становив понад 3,7 трильйона рублів. Це – колосальна цифра. А Україна ще й створює додаткові проблеми для економіки ворога.

Про це 24 Каналу розповів економічний оглядач Владислав Ширяєв, зауваживши, що втрати Росії на війні продовжують зростати. І це створює серйозні проблеми для ворога.

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Яка ситуація в російській економіці?

Як наголосив Ширяєв, Росія платить приблизно 5-10 мільйонів рублів сім'ям знищених окупантів. В середньому приходить 7-8 мільйонів.

Росіяни вже скаржаться на неадекватні втрати. На Заході говорили про 10-20 тисяч вбитих окупантів за місяць. І ця цифра цілком може зрости до 30 тисячі знищених росіян.

Це виходить 360 тисяч за рік. Уявіть, що одна людина – 100 тисяч доларів. Множимо на 350 тисяч. Виходить 36 мільярдів доларів. Це ще такі 3 трильйони рублів потрібно закладати на виплати, що фактично подвоює дефіцит бюджету,

– сказав Ширяєв.

В Росії вже зараз йде тренд на збільшення видатків при скороченні доходів. Ця ситуація не дозволить Кремлю балансувати на одному місці та не падати. Цілком ймовірно, що кінцевий дефіцит бюджету на 2025 рік в Росії становитиме десь 6-7 трильйонів рублів.

Додамо, станом на 28 липня Росія втратила понад 1 050 250 особового складу. Також наші захисники знищили 11061 російський танк, 23064 бойових броньованих машин, 30826 артилерійських систем тощо.