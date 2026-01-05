Гроші пішли на ракети: у Росії більше не приховують, що коштів на людей немає

Проблеми в економіці та західні санкції вкупі з мільярдними витратами на війну призвели до дефіциту бюджету в Росії. Грошей не вистачає навіть на розселення громадян з аварійного житла.

Чому зупинили програму розселення?

Відтак у Держдумі Росії заявили, що загальноросійську програму розселення фактично довелося зупинити, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Депутат Андрій Гурульов пояснив, що брак бюджетних коштів на її фінансування виник через війну проти України.

Тобто представники російської влади відкрито визнають, що Кремль краще буде економити на безпеці та добробуті власних громадян, ніж поступиться потребами війни,

– зауважили у ЦПД.

За програмою, протягом 5 років нове житло мали надати близько 350 тисяч росіян .

. Проте російський диктатор Володимир Путін вирішив вкласти сотні мільярдів доларів у руйнування українських міст, замість того щоб забезпечити розселення з аварійного житла для власних громадян.

Згортання програми говорить про те, що тепер навіть представники російської влади не приховують реального стану речей в країні. Якщо у перші роки повномасштабної війни проти України пропагандисти ще намагалися переконати народ Росії, що грошей вистачить на все, то тепер риторика змінилася.

Війна виснажує Росію, а населенню відкрито пропонують "потерпіти". Це нова норма путінського режиму: гроші є лише на війну, а проблеми громадян кремль не хвилюють,

– наголосили у ЦПД.

Які проблеми в бюджеті Росії?

Федеральний бюджет на 2026 – 2028 роки російський уряд ухвалив з великим дефіцитом – у 54,6 мільярда доларів, пише Служба зовнішньої розвідки.

При цьому у бюджеті на 2026 рік, який підписав Путін, майже 40% усіх витрат підуть на армію та силовий блок. Це найбільший показник з часів Радянського союзу. А це прямо вказує, що принаймні цього року Москва не планує рухатися до миру.

Оскільки санкції обвалили доходи Росії від нафти й газу, у бюджеті закладено величезний дефіцит – 1,6% ВВП,

– додали у ЦПД.

Варто знати! Разом з тим росіян закликали готуватися до 5-8 років життя з "воєнним бюджетом". Адже навіть після завершення війни Росія буде займатися переозброєнням і відновлювати запаси.

Як Росія латає дірки в бюджеті?