Почему остановили программу расселения?
Поэтому в Госдуме России заявили, что общероссийскую программу расселения фактически пришлось остановить, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Депутат Андрей Гурулев объяснил, что нехватка бюджетных средств на ее финансирование возникла из-за войны против Украины.
То есть представители российской власти открыто признают, что Кремль лучше будет экономить на безопасности и благосостоянии собственных граждан, чем уступит потребностями войны,
– отметили в ЦПИ.
- По программе, в течение 5 лет новое жилье должны были предоставить около 350 тысяч россиян.
- Однако российский диктатор Владимир Путин решил вложить сотни миллиардов долларов в разрушение украинских городов, вместо того чтобы обеспечить расселение из аварийного жилья для собственных граждан.
Сворачивание программы говорит о том, что теперь даже представители российской власти не скрывают реального положения вещей в стране. Если в первые годы полномасштабной войны против Украины пропагандисты еще пытались убедить народ России, что денег хватит на все, то теперь риторика изменилась.
Война истощает Россию, а населению открыто предлагают "потерпеть". Это новая норма путинского режима: деньги есть только на войну, а проблемы граждан кремль не волнуют,
– отметили в ЦПД.
Какие проблемы в бюджете России?
Федеральный бюджет на 2026 – 2028 годы российское правительство приняло с большим дефицитом – в 54,6 миллиарда долларов, пишет Служба внешней разведки.
При этом в бюджете на 2026 год, который подписал Путин, почти 40% всех расходов пойдут на армию и силовой блок. Это самый большой показатель со времен Советского союза. А это прямо указывает, что по крайней мере в этом году Москва не планирует двигаться к миру.
Поскольку санкции обвалили доходы России от нефти и газа, в бюджете заложен огромный дефицит – 1,6% ВВП,
– добавили в ЦПД.
Стоит знать! Вместе с тем россиян призвали готовиться к 5-8 годам жизни с "военным бюджетом". Ведь даже после завершения войны Россия будет заниматься перевооружением и восстанавливать запасы.
Как Россия латает дыры в бюджете?
Власти России ищут способы закрыть стремительно растущий бюджетный дефицит, делая ставку на денежную эмиссию со стороны Центробанка. По оценкам, в 2025 году "дыра" в российском бюджете могла составлять около 6 триллионов рублей, что заставляет правительство прибегать к все более жестким финансовым решениям.
Параллельно Кремль объявил ограничения на вывоз из страны наличных рублей и золота. Речь идет о запрете неконтролируемого вывоза наличности с неустановленным происхождением, в том числе и в страны Евразийского экономического союза, а также об ограничении экспорта золотых слитков за пределы России.
Кроме того, Минфин России объявил о повышении налоговой нагрузки. В частности, ставка налога на добавленную стоимость должна вырасти до 22% в 2026 году. Дополнительные поступления от НДС планируют направить прежде всего на финансирование оборонных расходов и расходов на безопасность.