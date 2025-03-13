Навіть Маск не допоміг: дефіцит бюджету США у лютому перевищив доходи

У лютому дефіцит бюджету США перевищив усі доходи. Хоча державні витрати знизились порівняно з попереднім місяцем, вони все одно значно перевищують доходи.

Як збільшився дефіцит бюджету США при Трампові

У перший місяць президентства Дональда Трампа дефіцит бюджету США перевищив 1 трильйон доларів США, хоча поточний фіскальний рік ще не досяг половини, передає 24 Канал із посиланням на CNBC.

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У лютому дефіцит бюджету склав понад 307 мільярдів доларів США, збільшившись майже у 2,5 раза порівняно з січнем і на 3,7% порівняно з лютим 2024 року.

Водночас чисті витрати на фінансування державного боргу в розмірі 36,2 трильйона доларів США знизилися до 74 мільярдів доларів США за місяць, але загальні чисті процентні платежі з початку року зросли до 396 мільярдів доларів США.

Як Трамп намагається покращити фінансовий стан США

З початку свого президентства Трамп акцентує на поліпшенні фінансового стану країни, створивши Департамент урядової ефективності (DOGE), який очолює Ілон Маск.

Одночасно Трамп планує продовжити дію Закону про скорочення податків і створення робочих місць, запровадженого під час його першого терміну, хоча це може призвести до збільшення дефіциту на 3,3 трильйона доларів США протягом наступного десятиліття.