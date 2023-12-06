Чи покриє західна допомога дефіцит бюджету України в наступному році

Під час повномасштабного вторгнення Україні значною мірою змушена покладатися на фінансову допомогу Заходу. Станом на тепер бюджетна підтримка вже становить 68,5 мільярда доларів.

Один день боїв обходиться Україні в приблизно 136 мільйонів доларів. Тож всі власні доходи країна витрачає на оборонний сектор та армію, тоді як витрати бюджетного сектора в основному покривають коштом допомоги Заходу.

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Наступного року уряду знову знадобляться фінансові "вливання" для виплати соціальних виплат, зарплат держслужбовцям і пенсій мільйонам українців.

! У 2024 році уряд очікує дефіцит бюджету в розмірі близько 43 мільярдів доларів і планує покрити його коштом внутрішніх запозичень і фінансової допомоги від західних партнерів.

Раніше представники Міністерства фінансів заявляли, що очікують отримати 41 мільярд доларів міжнародної допомоги. Водночас є прогнози, що допомога Заходу буде зменшуватися наступного року.

Допомога США

Україна веде переговори з урядом США щодо отримання економічної допомоги наступного року. Йдеться про 8,5 мільярда доларів допомоги, щоб покрити дефіцит бюджету.

У жовтні адміністрація президента Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням виділити близько 106 мільярдів доларів на фінансування безпекових планів України, Ізраїлю та кордонів США. Однак республіканці, які контролюють Палату представників незначною більшістю, відхилили пакет.

Підтримка від ЄС

! Очікується, що президент України звернеться до американських сенаторів по відеозв’язку за закритими дверима у вівторок, щоб довести доцільність збільшення фінансування України. Пакет все ще обговорюється, але його проходження залишається невизначеним.

Цього літа Євросоюз оголосив про багаторічний пакет підтримки вартістю 50 мільярдів євро під назвою «Механізм для України», який буде надано до 2027 року.

Вже у 2024 році українська влада розраховує на 18 мільярдів євро бюджетної підтримки. Це фінансування, яке буде вирішальним для покриття бюджетного дефіциту наступного року.

Але домовленості про надання допомоги всередині блоку досі немає. Кілька країн-членів ЄС розкритикували ідею пакета.

Програма МВФ

Співпраця України з Міжнародним валютним фондом є важливою для її макроекономічної та фінансової стабільності. Цього року МВФ схвалив нову 48-місячну програму кредитування на суму близько 15,6 мільярда доларів.

! Цього року Україна отримала 3,6 мільярда доларів, а в грудні очікує ще 900 мільйонів доларів. У 2024 році уряд сподівається отримати 5,4 мільярда доларів, але кожен транш пов’язаний із низкою цілей реформ та економічних показників.

Україна також очікує наступного року близько 1,5 мільярда доларів від інших міжнародних фінансових установ, зокрема Світового банку.