Чим покриватиметься бюджет України на 2025 рік: в Мінфіні розкрили деталі

Наступного року, як і у 2023 та 2024 роках, Україна матиме чималий дефіцит бюджету. Однак його покриватимуть зовнішнім фінансування, а це насамперед відсотки від російських заморожених активів.

Як покриватиметься дефіцит бюджету

Як розповів міністра фінансів Сергій Марченко на пресконференції, передає 24 Канал, на сьогодні потреба України в зовнішньому фінансуванні складає 38,4 мільярда доларів.

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Відтак міністрі заявив, що це буде покриватися спеціальним пакетом, а саме коштами як акумуляцією відсотків від російських активів.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Ми зараз ведемо перемовини з нашими партнерами, як з Європейським Союзом, так і з іншими країнами. Є всі підстави вважати, що це дозволить нам профінансувати дефіцит бюджет на 2025 рік.

Зверніть увагу! Дефіцит бюджету складатиме наступного року 19,4% ВВП. Порівняно показниками з 2024 роком та 2023 роком, це співрозмірно.

За словами Марченка, такі показники відповідають бюджету воєнного часу. Крім того, з погляду фінансів, Україна насамперед повинна забезпечити усім необхідним військових.