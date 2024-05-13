Ситуація в енергосистемі складна: українців закликають до ощадливого споживання

Після ворожих обстрілів Україна втратила частину генеруючих потужностей. З огляду на це, Міністерство енергетики України закликає споживачів ощадливо споживати електроенергію.

Скільки потужностей втратила Україна

Очільник Міненерго Герман Галущенко зазначив, що протягом останніх місяців українська енергосистема зазнала найбільших пошкоджень з часів початку повномасштабної війни з Росією. За його словами, те, що Україна нині уникнула блекауту – заслуга енергетиків, які працюють цілодобово.

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Герман Галущенко Міністр енергетики України На сьогодні ми вже втратили близько 8 гігаватів потужності в системі. Якби це відбулося в будь-якій іншій країні, був би вже тотальний блекаут. Ситуація складна. Але світло сьогодні є, система збалансована, і це – результат важкої праці енергетиків, які щоденно, цілодобово працюють над тим, щоб підтримати систему.

Водночас українців закликають до ощадливого споживання. Поради традиційні – економити світло, не вмикати всі потужні прилади, які є в домі.

Підготовка до зими

Водночас міністр повідомив, що всім споживачам варто готуватися до складної зими, та наголосив, що енергетики зроблять усе можливе, аби вона пройшла стабільно, як це було цієї зими.

Буде складно втримати систему без обмежень, особливо взимку. Треба також враховувати, що ми нині фіксуємо ситуацію станом на зараз, а ситуацію до зими з урахуванням наступних обстрілів або їх впливу на систему важко передбачити. Але очевидно, що буде ще додатковий негативний вплив на систему. Тому ситуація буде складна,

– зазначив міністр.

Усе ж, проблеми з електропостачанням можуть виникати й у літній період. Проте саме тоді потужності відновлюваних джерел енергії, зокрема сонячні електростанції, допомагають збалансувати систему.