МВФ прогнозує, що дефіцит фінансування України сягне 26 мільярдів доларів у 2025 році
Джерело:Укрінформ
МВФ не змінив своїх прогнозів щодо дефіциту фінансування України у 2025 році. який складе 26 мільярдів доларів. Попри це за результатами останнього перегляду програми EFF цей показник може змінитися.
Дефіцит фінансування України
Директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак розповіла Укрінформу про прогнози на 2025 рік.
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Під час четвертого перегляду дефіцит фінансування України на 2025 рік прогнозувався на рівні майже 26 мільярдів доларів
– сказала вона.
Проте цей прогноз буде оновлений за результатами п’ятого перегляду над яким зараз продовжується робота.
Козак додала, що Виконавча рада МВФ збереться, щоб обговорити виділення наступного траншу для України в рамках програми розширеного фінансування. Очікується, що це засідання відбудеться напередодні щорічних зборів МВФ та Світового банку, які заплановані на 21-26 жовтня.