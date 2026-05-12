Німеччина ризикує замерзнути взимку: чому газу у сховищах може не вистачити

Німеччина на порозі нової енергетичної кризи. Країна ризикує зіткнутися з нестачею газу під час холодної зими наступного року, навіть якщо газосховища будуть заповнені до встановленого рівня у 76%.

Чому у Німеччині може не вистачити газу?

Про це попередила асоціація операторів газових сховищ INES, зазначивши, що ситуація на ринку залишається напруженою, повідомляє Reuters.

Аналітики INES наголосили, що може виникнути ситуація, коли постачальники формально гарантують зимові поставки, але фактично в наявності газу не вистачатиме для покриття попиту.

Генеральний директор асоціації Себастіан Хайнерманн зауважив, що досвід минулої зими зараз викликає занепокоєння.

Ми вже зрозуміли з минулої зими, що рівень бронювання та заповнення на 76% є достатнім лише за умови сприятливих погодних умов,

– зазначив він.

У разі ж похолодання ситуація різко ускладниться і може призвести до дефіциту газу.

За оцінками INES, у разі холодної зими та несприятливих умов у січні – березні 2027 року можливий загальний дефіцит газу на рівні близько 20 ТВт·годин.

А в пікові дні оператори не зможуть покрити понад 35% споживання, що створює ризики для стабільності постачання.

Зауважте! Асоціація INES представляє операторів приблизно чверті газових сховищ Євросоюзу. І вона попереджає, що навіть наявних запасів газу може бути недостатньо, якщо не забезпечити регулярне заповнення сховищ.

Які запаси газу має Німеччина?

Проблема ще й тому, що запаси газу в Німеччині опустилися до критичних позначок, пише Nova News.

Станом на 1 травня 2026 року середній рівень заповнення сховищ по країні становив усього близько 26%. Такий показник востаннє фіксували під час енергетичної кризи 2021 – 2022 років.

До того ж Європа стикається зі складнощами із поповненням запасів перед зимовим сезоном через війну в Ірані та порушення постачань через Ормузьку протоку. Постачальники не хочуть закуповувати партії через високі ціни та невизначеність на ринку газу.

Через збої постачання СПГ ціни на газ для наступної зими нижчі, ніж на літні контракти. У результаті компанії не поспішають заповнювати сховища,

– говорять аналітики INES.

Окрім того, експерти попереджають, що за холодної погоди взимку споживання різко зростає. Наприклад у січні цього року 38% попиту покривалося саме за рахунок запасів у сховищах, а відбір газу майже подвоївся порівняно з попереднім місяцем.

Все це непокоїть операторів Німеччини: чи буде запасів достатньо для безпечного проходження зимового сезону.

Важливо! Від початку війни в Ірані ціни на газ у Європі злетіли більш ніж на 70%, що додатково посилило тиск на енергетичні ринки регіону. Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен попередив, що європейські країни можуть увійти в період тривалої енергетичної кризи. Він наголосив, що високі ціни на енергоносії, ймовірно, збережуться тривалий час.

Чому у Європі проблеми з газом через війну в Ірані?

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для 24 Каналу зазначив, що через Ормузьку протоку проходить не лише близько 20% світового нафтового трафіку, а й приблизно 42% скрапленого природного газу. За його словами, після блокади маршруту ціни на газ у Європі різко зросли до 750 – 800 євро за тисячу кубометрів.

Додатковим фактором тиску на Європу стала холодніша за середню зима, через що європейські газові резерви вже в березні скоротилися до менш ніж 30% – це найнижчий показник за останні чотири роки.

Водночас Європейський Союз планує координувати дії країн-членів щодо поповнення газових сховищ у найближчі місяці. Зокрема, йдеться про контроль термінів закупівель палива, щоб уникнути ситуації, коли масовий одночасний попит може спровокувати нові різкі стрибки цін.