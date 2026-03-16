Дефіцит газу змушує переходити на керосин: де у світі вводять обмеження для населення

Американо-ізраїльська війна проти Ірану порушила енергопостачання по всьому світу. Однак серед найбільш постраждалих регіонів опинилася Південна Азія, яка сильно залежить від країн Перської затоки в імпорті газу.

Що відбувається через дефіцит газу?

В університетах скасовують іспити, ресторани відмовляються від фритюру, а в крематоріях намагаються не допустити накопичення тіл. Детальніше про кризу повідомляє Financial Times.

Що відбувається в Індії?

Наприклад, Індія як другий за величиною імпортер скрапленого газу у світі отримує 60% постачань з ОАЕ, Кувейту, Катару та Саудівської Аравії. Однак після фактичного закриття Ормузької протоки вона зіткнулася з дефіцитом, оскільки запаси невпинно скорочуються.

І поки прем'єр-міністр Нарендра Моді запевняє, що "причин для паніки немає", у найнаселенішій країні світу ширяться новини про скуповування запасів, крадіжки та завищення цін.

Громадяни поспішають забезпечити себе газовими балонами, які використовують переважно для приготування їжі. Натомість уряд уже дозволив закладам використовувати для цього шкідливіші для довкілля види палива, зокрема вугілля, дрова та керосин.

Індійські крематорії переходять на електричні печі, а 20% готелів у Мумбаї вже зачинилися. Національна асоціація ресторанів порадила 500 тисячам членів скоротити робочий час і відмовитися від страв, які потребують тривалого тушкування чи фритюру.

Цікаво! У ресторані швидкого харчування в Мумбаї Amrut Sagar розповіли, що на чорному ринку газові балони продаються за ціною, яка вдвічі перевищує їхню звичайну вартість – приблизно 1 800 рупій.

Як економлять газ у Бангладеші?

У Бангладеш імпорт покриває 95% енергетичних потреб, тож через останні світові події держкомпанія запровадила масові щоденні обмеження на постачання газу. Усі державні та приватні університети закрили, а іспити скасували.

Ба більше, заводам з виробництва добрив доручили призупинити виробництво на 15 днів і перенаправити наявний газ на електростанції, щоб уникнути масових відключень електроенергії.

Прем'єр-міністр (Тарік Рахман – 24 Канал) уже почав економити на освітленні свого офісу, вмикаючи лише половину ламп. Він не використовує кондиціонери, якщо це не є нагальною потребою,

– розповів прессекретар політика.

Як зростають ціни в Пакистані?

Пакистан має власні запаси, але все ще залежить від Перської затоки, яка забезпечує 20% його споживання газу. Через конфлікт країна може не отримати жодного із запланованих на квітень вантажів від QatarEnergy, що постачає 90% імпорту СПГ.

До кінця березня уряд уже закрив школи, перевів навчання в університетах в онлайн-режим та запровадив 4-денний робочий тиждень для більшості держустанов. Окрім того, ціни на бензин підвищили на 20%.

Якщо ситуація продовжуватиме погіршуватися такими темпами, не дай Боже, ціни вийдуть з-під контролю,

– сказав прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф.

До слова, більшість бідних і сільських домогосподарств у Пакистані використовують скраплений газ для приготування їжі та опалення.

Чи загрожує дефіцит газу Європі?