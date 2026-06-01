"Ні 92-го, ні 95-го": у Криму вже й талони не рятують від дефіциту бензину

В окупованому росіянами Криму у понеділок, 1 червня, ситуація з паливом погіршилася ще більше. Після вихідних водії не лише зіткнулися з обмеженнями на продаж, а й взагалі не можуть купити бензин.

Як росте дефіцит пального в Криму

Про це повідомили як чиновники, так і жителі півострова, з яким поспілкувалися журналісти видання Reuters.

Зокрема, призначений Кремлем так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов підтвердив, що продаж найпопулярнішого бензину марки АІ-95 проводиться з обмеженнями.

Щоб придбати пальне на заправці, мешканці мають використовувати спеціальні паливні талони.

Однак вони вже не рятують від дефіциту бензину. Водії говорять, що заправити пальне майже неможливо навіть за талонами.

Я вже два дні не можу заправити автомобіль,

– розповіла виданню місцева жителька Оксана Сенченко.

Кореспонденти Reuters стали свідками довжелезних черг на автозаправних станціях у Севастополі, найбільшому місті Криму.

Учора бензину не було, і сьогодні я їжджу містом, але його також немає – ні 92-го, ні 95-го,

– жалілися водії.

Як пояснюють дефіцит пального

Російські політики вже не приховують, що причиною дефіциту бензину на окупованих територіях стали успішні атаки України на російську логістику.

Проросійський діяч Олег Царьов зазначив, що ЗСУ атакували дорогу, яка з'єднує окупований Крим із материковою частиною через північний напрямок.

Пальне в Криму продається в обмежених обсягах і за талонами. Причина – атаки українських безпілотників на паливні вантажівки на трасі "Новоросія", яка є сухопутним коридором між Росією та Кримом,

– сказав екснардеп-зрадник.

Втім, російські чиновники звично радять жителям не панікувати, хоч фактично нічим допомогти не можуть. Але покращення звісно обіцяють.

Поточні труднощі пов'язані з необхідністю посилення заходів безпеки та оптимізації логістичних маршрутів доставки пального до нашого міста. Це тимчасові, але об'єктивні виклики,

– заявив "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

Зауважте! За даними ЗМІ, дефіцит пального через успішні атаки України на російські НПЗ та логістику, шириться вже далеко за межі окупованих територій. В інших регіонах Росії теж почали встановлювати обмеження на продаж пального. Наприклад, у Бєлгородській області, яка межує з Україною, вже діють ліміти на продаж.