У Росії все "стабільно": обмеження на пальне охопили майже 20 регіонів
У Росії наростають проблеми з постачанням пального через успішні удари українських дронів по НПЗ – вже зо два десятки регіонів змушені ввести ліміти на продаж бензину і дизелю. Однак в уряді дефіциту не бачать.
Які регіони Росії обмежують продаж пального
Обмеження на купівлю бензину запровадили щонайменше 15 регіонів Росії, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, а також тимчасово окуповані українські території, пише The Moscow Times.
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Першими з дефіцитом бензину марок АІ-92 та АІ-95 зіткнулися на початку травня жителі Рязані після того, як ЗСУ вдарили безпілотниками по Рязанському нафтопереробному заводу. Він, до речі, один із найбільших в Росії.
Згодом про проблеми з пальним повідомили в окупованому Криму. Цьому посприяли удари українських дронів по російській логістиці, яка з'єднує півострів з територією держави-агресорки.
А на початку червня обмеження на продаж пального дісталися Нової Москви. Місцеві АЗС лімітували відпуск бензину до понад 60 літрів на одного клієнта, а дизельного пального – до 100 літрів. Такі ж ліміти з’явилися і на заправках Санкт-Петербурга.
Тоді ж схожі заходи через дефіцит пального запровадили АЗС "Роснєфті" одразу у трьох областях:
- Курській;
- Бєлгородській;
- та Псковській.
А вчора стало відомо, що у Московській області теж перебої з пальним, через що різні заправки встановлюють ліміти:
- ОРТК із 30 травня відпускає бензин – не більше 60 літрів, дизель – не більше 100 літрів на один автомобіль.
- "Газпром" і "Лукойл" встановлювали ліміти на рівні від 100 до 150 літрів відповідно.
Не обійшла паливна криза і північних і північно-західних регіонів Росії. Наприклад, у Новгородській області, за словами місцевих, АЗС відпускають бензин до 20 літрів на покупця.
Тимчасові обмеження на продаж пального запровадили й у деяких регіонах Карелії – "до надходження наступних партій". А в Мурманській області жителі повідомляють, що бензин та дизель на низці заправок взагалі закінчився.
- У Воронезькій області на деяких заправках заявили, що бензину АІ-95 не буде до кінця місяця через перебої з постачанням.
- В Орловській області припинили відпускати бензин у металеві каністри. Те ж саме відбувається і в сусідній Томській області.
- Перебої з пальним виникли також у Коряцькому окрузі Камчатського краю.
А на окупованих українських територіях, зокрема у "ЛНР" тамтешня "влада" вже відкрито заявляє про ризик виникнення дефіциту пального.
Що говорять в російському уряді
Проте в уряді Росії жодного дефіциту бензину та дизельного пального не бачать. У четвер, 4 червня, віцепрем’єр Олександр Новак заявив, що ситуація на паливному ринку країни залишається стабільною.
Наразі ситуація стабільна. Ціни на заправках вертикально інтегрованих компаній і більшості АЗС перебувають на рівні не вище інфляції. Тому уряд разом із Федеральною антимонопольною службою та Міністерством енергетики уважно стежитимуть за ситуацією,
– заявив Новак під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.
Зауважте! За оцінками агентства Bloomberg, з січня по червень російські НПЗ 38 разів зазнавали атак безпілотників. Лише у травні під удар потрапили 16 підприємств, причому вісім із десяти найбільших нафтопереробних заводів країни.
Нагадаємо, напередодні сезону відпусток, коли споживання пального традиційно зростає, у Росії загострилися проблеми із забезпеченням бензином. Найбільший дефіцит спостерігається щодо марки АІ-95. У деякі періоди попит на біржових торгах перевищував доступну пропозицію більш ніж у десять разів.
Складна ситуація склалася і з виробництвом дизельного пального. Якщо на початку весни російські нафтопереробні підприємства випускали близько 7,5 мільйона тонн дизеля на місяць, то згодом обсяги скоротилися до 5,9 мільйона тонн. У квітні виробництво виявилося приблизно на 10% нижчим від звичних показників, а в травні негативна тенденція збереглася.
З 1 квітня Росія вже повністю заборонила експорт бензину, намагаючись утримати більше пального на внутрішньому ринку. Пізніше уряд також запровадив заборону на вивезення авіаційного гасу. Крім того, влада у 26 разів збільшила закупівлі бензину в Білорусі.