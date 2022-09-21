Дефіцит пального на АЗС повернеться: коли його чекати

Цієї весни в Україні спостерігався дефіцит пального, а АЗС продавали обмежену кількість літрів на кожну машину. Однак вже влітку вдалось наситити ринок пального, й ситуація стабілізувалась. Разом з тим експерт вважає, що є підстави для нової хвилі дефіциту вже найближчим часом.

Чому може виникнути дефіцит пального знову

Через повномасштабну війну Україна повністю змінила експортерів пального, переналаштувавши ланцюжки постачання. Нині пальне їде до України з Європи, а отже на обсяг бензину, дизелю впливатиме ситуація на європейському ринку, як от ембарго на російську нафту.

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З 5 грудня Європа запроваджує повне ембарго на російську нафту й припиняє купувати російську сировину, яка постачається морським шляхом.

Внаслідок обмеження закупівлі російського газу вже зараз починається активне використання в якості палива мазута і газойля, вважає експерт з енергетичних питань.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Виникає ситуація, коли на спотових ринках, де закуповуються українські трейдери, об’єм пропозиції на ці нафтопродукти також зменшиться. Бо європейські заводи задовільнятимуть попит перш за все тих трейдерів, хто має з ними контракти. А те, що залишатиметься, буде продаватись на спотових ринках. І наші трейдери конкуруватимуть за ті партії нафтопродуктів, які залишаться. А це, безумовно, означатиме зростання ціни. І з середини осені криза нестачі палива повернеться на український ринок.

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Що буде з ціною пального

Інший експерт Сергій Куюн, у коментарі 24 каналу, розповів, що буде з ціною пального й чи зросте вона. На його думку, основні побоювання пов'язані з дизелем. Оскільки частка російського продукту на європейському ринку дуже висока.

Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А–95" Чим замінити російський дизель – це зараз основне питання. Йдеться майже про 3 мільйони тонн на місяць. Це дуже великий обсяг. А для українських трейдерів це означає, що ніхто не хоче заключати з ними довгострокові контракти. Ніхто не хоче брати на себе зобов’язання щодо постачання за кордон, не розуміючи, що буде на внутрішніх ринках.

Експерт прогнозує, що швидше за все дизель транспортуватимуть з віддалених регіонів, наприклад Індії, або арабських країн. Але у випадку Індії, то ми знову ж таки говоритимемо про російське пальне, адже там його виробляють з російської нафти. Куюн підкреслює, що ціна дизелю вже висока. На його думку, це все свідчить про високий попит і нестачу дизельного пального на європейському ринку.