Акциз на пальне повернули
Повернення акцизу на пальне було передбачуване, адже Комітет податкової та митної політики підтримав повернення оподаткування пального до другого читання, а у бюджет-2023 містив податок на пальне.
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Згідно з положеннями закону №7668 повертаються акцизи у розмірі:
- бензин 100 євро за 1000 літрів,
- дизель 100 євро за 1000 літрів,
- біопаливо 100 євро за 1000 літрів,
- газ 52 євро за 1000 літрів.
Що буде з ціною пального на АЗС
Раніше нардепка Ольга Василевська-Смаглюк підкреслювала, вартість пального через повернення акцизу не зросте, а зміни вплинуть лише на імпортерів. А от експерти опитані 24 каналом розходяться у прогнозах.
- На думку Директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна ціна бензину та автогазу не зміниться. Адже прогнозую падіння цін на нафту.
- Інший експерт з енергетичних питань Генадій Рябцев вважає, що ціна нафти зросте, а відповідно і подорожчає пальне, додавши щонайменше 5 гривень.
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