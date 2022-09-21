Акциз на горючее вернули

Возвращение акциза на горючее было предсказуемо, ведь Комитет налоговой и таможенной политики поддержал возврат налогообложения горючего ко второму чтению, а в бюджет-2023 содержал налог на горючее.

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Согласно положениям закона №7668 возвращаются акцизы в размере:

бензин 100 евро за 1000 литров,

дизель 100 евро за 1000 литров,

биотопливо 100 евро за 1000 литров,

газ 52 евро за 1000 литров.

Что будет с ценой горючего на АЗС

Ранее нардеп Ольга Василевская-Смаглюк подчеркивала, стоимость горючего из-за возвращения акциза не возрастет, а изменения повлияют только на импортеров. А вот эксперты опрошенные по 24 каналу расходятся в прогнозах.

По мнению Директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, цена бензина и автогаза не изменится. Ведь прогнозирую падение цен на нефть.

Другой эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев считает, что цена нефти вырастет, а соответственно и подорожает горючее, прибавив не менее 5 гривен.

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