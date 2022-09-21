Почему может возникнуть дефицит топлива снова

Из-за полномасштабной войны Украина полностью изменила экспортеров горючего, перенастроив цепочки поставок. Сейчас горючее едет в Украину из Европы, а значит на объем бензина, дизеля будет влиять ситуация на европейском рынке, как эмбарго на российскую нефть.

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Напомним! С 5 декабря Европа вводит полное эмбарго на российскую нефть и прекращает покупать российское сырье, поставляемое морским путем.

В результате ограничения закупки российского газа уже сейчас начинается активное использование в качестве топлива мазута и газойля, считает эксперт по энергетическим вопросам.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Возникает ситуация, когда на спотовых рынках, где закупаются украинские трейдеры, объем предложения на эти нефтепродукты также снизится. Потому что европейские заводы будут удовлетворять спрос прежде всего тех трейдеров, у которых с ними контракты. А то, что будет оставаться, будет продаваться на спотовых рынках. И наши трейдеры будут конкурировать за те партии нефтепродуктов, которые останутся. А это, безусловно, означает рост цены. И с середины осени кризис нехватки топлива вернется на украинский рынок.

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Что будет с ценой горючего

Другой эксперт Сергей Куюн, в комментарии 24 канала, рассказал, что будет с ценой горючего и вырастет ли она. По его мнению, основные опасения связаны с дизелем. Поскольку доля российского продукта на европейском рынке очень высока.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" Чем заменить российский дизель – это сейчас основной вопрос. Речь идет почти о 3 миллионах тонн в месяц. Это очень большой объем. А для украинских трейдеров это означает, что никто не желает заключать с ними долгосрочные контракты. Никто не хочет брать на себя обязательство по поставкам за границу, не понимая, что будет на внутренних рынках.

Эксперт прогнозирует, что, скорее всего, дизель будут транспортировать из отдаленных регионов, например Индии, или арабских стран. Но в случае Индии, мы опять же будем говорить о российском горючем, ведь там его производят из российской нефти. Куюн подчеркивает, что цена дизеля уже высока. По его мнению, это все свидетельствует о высоком спросе и нехватке дизельного топлива на европейском рынке.

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