США можуть оголосити дефолт: за яких умов це відбудеться

Існує імовірність, що США не зможуть виконати зобов’язання за частиною свого боргу. Зараз він сягає уже 36,6 трильйона доларів.

Чому у США можуть оголосити дефолт

Це може статися уже наприкінці травня, за умови, що Конгрес не ухвалить рішення про підвищення ліміту державного боргу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Якщо ліміт боргу не буде підвищено або призупинено до вичерпання надзвичайних заходів, уряд не зможе виконати всі свої зобов’язання. У результаті йому доведеться відкласти деякі виплати, оголосити дефолт за борговими зобов’язаннями або зробити і те, і інше,

– зазначає бюджетне управління Конгресу США.

Довідка: Бюджетне управління Конгресу США – це федеральне агентство, що діє в рамках законодавчої гілки влади США. Ця інституція надає бюджетну та економічну інформацію Конгресу.

Момент, коли Міністерство фінансів США більше не зможе покривати свої зобов’язання визначити складно. Однак, за оцінкою Центру двопартійної політики, дефолт може статися в період між серединою липня та початком жовтня.

Своєю чергою бюджетне управління має дещо інше бачення. Вони прогнозують дефолт у серпні або вересні.

Зверніть увагу! Потреби в запозиченнях можуть перевищити прогнозовані значення. В такому разі, Мінфін США може вичерпати свої ресурси значно раніше – в кінці травня чи червня.

Варто зауважити, що республіканці, які зараз контролюють Палату представників і Сенат, поки не оголошували, коли вони планують винести на голосування законопроєкт про підвищення ліміту боргу. Проте подібна ситуація трапляється не вперше.

Конгрес уже неодноразово "затягував" ухвалення рішень такого роду. Це призводило до негативних наслідків.

Зауважте! Затягування з боку конгресу ухвали інших рішень уже призводило до фінансової нестабільності.